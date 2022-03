Mafia: D'Uva (M5s), necessario inserire in Costituzione principio uso sociale beni confiscati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ringrazio il ministro Luciana Lamorgese e il sottosegretario di Stato al ministero dell’Interno Carlo Sibilia, presente oggi in Aula, per la disponibilità manifestata e l’impegno preso a supporto del comune di Cinisi. Nella lotta alla mafia i simboli sono fondamentali: la restituzione dell’immobile alla famiglia Badalamenti è una sconfitta per tutti, innanzitutto per le Istituzioni, e uno schiaffo alla famiglia Impastato. È un segno di debolezza che, dopo decenni di iniziative messe in atto per il contrasto alla criminalità organizzata, non possiamo permetterci". Lo dichiara il deputato Questore del Movimento cinque stelle, Francesco D’Uva, durante la replica all’interpellanza urgente sulla vicenda relativa a "Casa memoria" e alla restituzione dell’immobile a Cinisi del boss Badalamenti alla sua famiglia. "Da giovane deputato siciliano e da esponente del M5s, forza politica che ha fatto della legalità uno dei suoi tratti fondanti, considero che il valore della lotta alla mafia sia intrinseco al sentire dei nostri cittadini -aggiunge il parlamentare in una nota -. Un valore per il quale troppe persone hanno perso la vita. Tra queste c’è anche Peppino Impastato, la cui voce ha ripreso idealmente vita proprio dalla casa di Tano Badalamenti, la casa del mandante del suo assassinio. E' il momento di valutare l’introduzione nella nostra Costituzione della prevenzione e del contrasto di ogni forma di criminalità mafiosa o similare come principio dell’ordinamento giuridico italiano e presidio dei diritti e doveri civili, sociali, economici e politici dei cittadini italiani ed europei. A tal proposito, mi accingo a depositare un progetto di legge con cui propongo la costituzionalizzazione del principio della destinazione a uso sociale dei beni sequestrati o confiscati a qualunque titolo alla criminalità organizzata". (segue) (Com)