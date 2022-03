Ucraina: monsignor Paglia, risposta europea troppo debole e graduale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’invio, da parte dell’Unione europea, di armi all’Ucraina per provare a difendersi dall’attacco russo non ferma la guerra: chiederei interventi che fermino, che blocchino il conflitto. Lo afferma monsignor Vincenzo Paglia, presidente della Pontificia accademia per la vita, ospite di Sky TG24. "Probabilmente la risposta europea è stata troppo graduale e troppo debole, anche sulle sanzioni. Non sono un esperto, non so cosa si possa fare, ma a istinto mi verrebbe da dire che è un po' strano per un verso dare le armi agli ucraini e per l’altro continuare a pagare il gas che ci arriva dai russi", aggiunge Paglia, secondo cui servirebbe “un blocco totale del gas russo: abbiamo delle scorte, regoliamone il flusso e stiamo un po' al freddo anche noi. Putin deve sentire drastico il no alla fornitura. Forse questo, che richiede un grande coraggio e una compattezza di tutta l’Europa, potrebbe essere quel colpo più duro che può, in qualche modo, bloccare maggiormente l’arroganza di Putin”. “Definire Putin un pazzo - prosegue - è troppo poco e troppo superficiale. È chiaro che i calcoli l’esercito russo li ha fatti tutti, i limiti della nostra reazione li conoscono bene i generali russi e quindi calcolano anche loro la lunghezza degli attacchi rispetto alla fiacchezza della nostra risposta. Ecco perché riterrei particolarmente importante, e mi pare che si stia andando verso questa prospettiva, una compattezza più solida e più veloce. Il freno a mano va tirato subito, e non gradualmente”. (Rin)