Congo-Kinshasa: presidenza smentisce voci su Tshisekedi operato d'urgenza in Belgio

- Il presidente della Repubblica democratica del Congo (Rdc), Félix-Antoine Tshisekedi, non è mai stato operato d'urgenza in Belgio, dove si trova attualmente per ricevere cure. Lo ha dichiarato il portavoce presidenziale, Kasongo Mwema Yamba, il quale ha smentito su Twitter le voci di un trasferimento di emergenza di Tshisekedi in Belgio per questo motivo. "Il Presidente non ha subito alcun intervento chirurgico. Rimane in visita strettamente privata a Bruxelles. E non commentiamo le visite private del Capo dello Stato“, ha scritto sul suo account Yamba, smentendo così la notizia, diffusa inizialmente dall'edizione africana di un quotidiano belga, secondo cui il capo dello Stato si sarebbe sottoposto ad un intervento dopo essere stato costretto a lasciare Kinshasa domenica scorsa "in condizioni critiche". L'emittente "Fm Top Congo", citando fonti vicine alla famiglia di Tshisekedi, afferma che il presidente "è sicuramente partito per il Belgio dove si trova tuttora ed è stato sicuramente visto all'ospedale dove si è recato per effettuare il consueto controllo”. (Res)