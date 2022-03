Russia: Cremlino, se Facebook ha consentito violenze contro i russi, dovrebbe essere chiuso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia verificherà se Facebook e Instagram hanno consentito l'incitamento alla violenza contro i cittadini russi, in tal caso, è necessario interrompere definitivamente le loro attività. Lo ha affermato il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov, in un briefing. La piattaforma Meta, che controlla i social network Facebook e Instagram, alla luce degli eventi in Ucraina, ha temporaneamente rimosso il divieto di appelli alla violenza contro i militari russi, ma non contro tutti gli altri cittadini del Paese eurasiatico. (Rum)