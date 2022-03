Torino: Ryanair registra importanti risultati e lancia nuovo volo per Breslavia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La base Ryanair di Torino ha registrato un trend positivo delle prenotazioni per la stagione estiva 2022, al punto che l'azienda Irlandese ha deciso di aggiungere una nuova destinazione. Si tratta di Breslavia in Polonia, che si aggiungerà a partire dal 2 maggio alle tratte previste da e per l'aeroporto di Caselle (Torino). "Con 35 rotte previste per la prossima estate, Ryanair sarà una risorsa fondamentale per Torino. Offriamo ai nostri clienti torinesi un'ampia scelta di entusiasmanti destinazioni europee ed extraeuropee tra cui scegliere per le loro vacanze estive, con 17 nuove rotte che includono, oltre alla new entry Breslavia in Polonia che annunciamo oggi, anche Cracovia, Budapest e Agadir - ha affermato il country manager di Ryanair Italia Mauro Bolla -. (segue) (Rpi)