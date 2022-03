Torino: Ryanair registra importanti risultati e lancia nuovo volo per Breslavia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nostro investimento a Torino ha già generato 60 posti di lavoro diretti e 1.800 a livello locale, mentre continuiamo a guidare la ripresa del traffico e del turismo in Italia dopo la crisi derivata dal Covid. Per consentire ai nostri clienti e visitatori da e per Torino, di prenotare la loro vacanza estiva al miglior prezzo possibile, abbiamo lanciato una speciale promozione con tariffe a partire da soli 19,99 euro per i viaggi da marzo a ottobre 2022, che devono essere prenotati entro la mezzanotte del 12 marzo 2022. Incoraggiamo tutti i clienti a prenotare in anticipo e ad accaparrarsi le tariffe migliori sul sito Ryanair.com", ha concluso Bolla. (segue) (Rpi)