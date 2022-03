Pd: Meloni, nel fantastico mondo piddino si continua a parlare di cittadinanza a immigrati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Famiglie e imprese italiane arrancano per i danni causati dalla pandemia e dalle restrizioni illogiche tenute in piedi dal governo, con l’aggravante della guerra in Ucraina, ma nel fantastico mondo piddino si continua a parlare di cittadinanza agli immigrati. Dalla luna è tutto". Lo scrive su Twitter il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, commentando il tweet con cui il segretario del Partito democratico, Enrico Letta, parla di "segnale di speranza" in merito all'approvazione, in commissione Affari costituzionali della Camera, della legge sulla cittadinanza. (Rin)