Agroalimentare: Giansanti (Confagricoltura), senza interventi rischio chiusure generalizzate

- In questa situazione sono in difficoltà tutti gli allevatori, non solamente chi produce latte, ma anche chi produce polli, chi produce suini: oggi il prezzo dei maiali a livello internazionale è talmente tanto basso che veramente converrebbe non dar da mangiare agli animali, ma non ce lo possiamo permettere, non possiamo pensare di abbattere oggi ciò che abbiamo costruito in tanti anni di lavoro. Lo ha detto Massimiliano Giansanti, presidente di Confagricoltura intervenendo su Radio 24 nel programma 24 Mattino. "Bisogna resistere, dovremmo insieme al governo trovare delle risorse economiche perché in questa fase è vero che la benzina costa di più, ma è anche vero che con le accise e l'Iva conseguente, lo Stato si trova di fronte un extra gettito. Su questo dovremmo ragionare e riflettere. Si può rinunciare, in questo momento di guerra ad una parte della fiscalità per andare incontro alle richieste di tutti i settori produttivi. E' evidente che se questo non avverrà gli imprenditori tutti, compresi gli agricoltori che non hanno un salvadanaio enorme, andranno in difficoltà", ha aggiunto Giansanti, secondo cui fino a che tu riesci ad acquistare i prodotti che sono essenziali per la dieta dei nostri animali e li puoi comprare, ma nel momento in cui quei soldi non ce li hai allora o i mangimifici ci faranno credito e non credo che ce lo potranno fare, oppure è evidente che andremo incontro a delle chiusure generalizzate. "Ed è il motivo per cui io dico che questo noi non ce lo possiamo assolutamente permettere", conclude il presidente di Confagricoltura. (Rin)