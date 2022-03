India: Uttar Pradesh, crolla il Partito della società maggioritaria (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Congresso nazionale indiano (Inc) era già ed è ancor più marginale nello Stato: i suoi seggi si sono ridotti da sette a due. La prima campagna elettorale di Priyanka Gandhi da segretaria generale dell’Uttar Pradesh, che ha puntato soprattutto sul voto femminile, ha avuto un esito dal quale è difficile trarre elementi incoraggianti per il partito. Il Congresso rimane lontano dal governo dell’Uttar Pradesh, da cui è assente da tre decenni. Non solo: l’Uttar Pradesh è fondamentale per le elezioni politiche, perché assegna 80 seggi alla Camera del popolo, la camera bassa del parlamento. Nel 2019 il Congresso ne ha vinto solo uno contro i 62 del Partito del popolo indiano, incluso quello di Varanasi del primo ministro Narendra Modi. (Inn)