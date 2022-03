Agroalimentare: Giansanti (Confagricoltura), un milione di ettari improduttivi, da recuperare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tanti anni di programmazione hanno fatto sì che oggi in Italia c'è almeno un milione di ettari su 10/12 coltivati, che sono improduttivi o non produttivi per la causa. Lo ha detto Massimiliano Giansanti, presidente di Confagricoltura intervenendo su Radio 24 nel programma 24 Mattino. "Io credo che questo oggi non ce lo possiamo permettere, lo abbiamo ribadito anche al ministro Patuanelli e ieri al sottosegretario Centinaio che ci ha convocato in questi giorni al tavolo per i cereali. In questi giorni si semina mais, soia e girasole che sono i principali prodotti utilizzati nella dieta dei nostri animali", ha aggiunto Giansanti. "Dobbiamo incentivare e far sì che questi terreni vengano recuperati e che soprattutto gli agricoltori possono avere tutti gli elementi per poter garantire, non l'autarchia alimentare, ma un incremento della nostra capacità produttiva, perché oggi noi in Italia è bene che tutti sappiano che, base 100, produciamo il 75 per cento di quello che mangiamo, quindi siamo prossimi alla autosufficienza alimentare. Ma dobbiamo anche dire l'Italia è un Paese esportatore, quindi è evidente che parte di quelle produzioni che noi oggi acquistiamo dall'estero servono per andare a cercare valore nei mercati esteri e questo ovviamente poi è un vantaggio per tutta la filiera dell'agroalimentare", ha concluso il presidente di Confagricoltura. (Rin)