Sardegna: Usai (Psd'Az), riprendere progetto Galsi per limitare dipendenza di gas da Russia

- “Il Galsi per limitare la dipendenza dalla Russia per il gas e assicurare alla Sardegna rifornimento e distribuzione di gas metano in modo capillare e strutturale con migliori condizioni di competitività per imprese e famiglie”. Lo afferma Fabio Usai, consigliere regionale sulcitano del Psd'Az, che ha presentato un'interrogazione indirizzata al presidente della Regione Christian Solinas e agli assessori competenti sull'infrastruttura che avrebbe dovuto collegare Algeria e Sardegna per il trasporto del gas. Si tratta di un progetto abbandonato nel 2014 ma ritornato dall'attualità oggi alla lice dell'emergenza energetica determinata dal conflitto in corso in Ucraina. (segue) (Rsc)