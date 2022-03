Sardegna: Usai (Psd'Az), riprendere progetto Galsi per limitare dipendenza di gas da Russia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Questo progetto, il cui costo si stima intorno ai due miliardi di euro – ha spiegato Usai - e dunque molto meno dell'elettrodotto previsto nel Dpcm Energia, fu accantonato nel 2014 con motivazioni poco chiare e per nulla condivisibili ma ancora oggi è provvisto delle autorizzazioni necessarie, potrebbe trasportare 10 miliardi di metri cubi annui di gas, riducendo di un terzo la dipendenza italiana dal gas russo. Col metano strutturalmente ed equamente distribuito nell'Isola, il settore industriale sardo, dal metallurgico al manifatturiero, all'agroindustriale nonché lo stesso settore dei servizi godrebbero in prospettiva, una volta stabilizzati i prezzi, di un riequilibrio sostanziale dei fattori di competitività”. La richiesta del consigliere regionale sardista è che “si rimoduli la strategia energetica regionale e si intervenga presso il Governo nazionale per perorare il rilancio del progetto Galsi”. (Rsc)