Russia: non ci sono le condizioni per il default del Paese

- In Russia non ci sono le condizioni per il default. Lo ha affermato il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov, in un briefing. "Abbiamo ascoltato la dichiarazione dei nostri capi dei dipartimenti finanziari, del ministero delle Finanze e così via sulla disponibilità ad avere un margine di sicurezza necessario per pagare tutti i debiti esteri in rubli. In effetti non ci sono condizioni per un inadempimento, a meno che non siano create ed imputate a noi artificialmente", ha sostenuto Peskov. In precedenza la direttrice operativa del Fondo monetario internazionale, Kristalina Georgieva, non aveva escluso la possibilità di un default della Russia a causa delle sanzioni occidentali imposte al Paese. (Rum)