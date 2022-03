Cile: insediamento Boric, presidente argentino Fernandez terrà bilaterali con Castillo e Arce (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La giornata si aprirà con la riunione del nuovo governo alle 9.30 (ore locali, le 13.30 in Italia), occasione per la prima foto di famiglia. Alle 11, i funzionari inizieranno a spostarsi verso la sede del parlamento, a Valparaiso, raggiunti - tra le 11.30 e le 12 - dal presidente eletto e dalla compagna, Irina Karamanos. La cerimonia vera e propria, che verrà trasmessa a reti unificate su tutto il territorio nazionale, inizierà ufficialmente alle 12 (le 16 in Italia). Alle 18 Boric farà il suo ingresso al Palazzo de La Moneda dove, alle 19, darà il suo primo discorso da presidente dal balcone al secondo piano della casa di governo. (segue) (Abu)