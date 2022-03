Cile: insediamento Boric, presidente argentino Fernandez terrà bilaterali con Castillo e Arce (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Dalla Spagna arriva il Re Filippo VI, accompagnato dalla vicepresidente del governo, Yolanda Diaz, e dalla ministra per le Pari opportunità, Irene Montero. Presenti, tra gli altri, anche i presidenti dell'Ecuador, Guillermo Lasso, della Repubblica Dominicana, Luis Abinader, del Perù, Pedro Castillo, del Paraguay, Mario Abdo Benitez, dell'Uruguay, Luis Lacalle Pou, della Bolivia, Luis Arce, e di Panama, José Gabriel Carrizo. Non è prevista la presenza dei presidenti del Venezuela, Nicolas Maduro, e del Nicaragua, Daniel Ortega, entrambi oggetto di dure critiche da parte di Boric. Non confermata anche la presenza del presidente cubano Miguel Diaz Canel.