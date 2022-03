Cile: insediamento Boric, presidente argentino Fernandez terrà bilaterali con Castillo e Arce (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Boric ha invitato alla cerimonia di insediamento una serie di personalità (ex capi di stato, esponenti della politica e rappresentanti della cultura e della letteratura) che considera affini e che "nei loro paesi stanno lavorando per costruire un presente e un futuro di maggiore dignità", come recita l'invito. Tra questi il candidato per la sinistra alla presidenza della Colombia alle prossime elezioni presidenziali, Gustavo Petro; l'ex vicepresidente del Nicaragua, Sergio Ramirez, così come la scrittrice sempre nicaraguense, Gioconda Belli, entrambi forti critici del governo di Ortega. Di questo gruppo facevano parte anche l'ex presidente del Brasile, Luis Inacio Lula Da Silva, e l'ex presidente dell'Uruguay, Jose Mujica. Entrambi hanno declinato l'invito, il secondo adducendo complicazioni legate all'avanzata età. (Abu)