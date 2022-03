Ucraina: Ramaphosa, Sudafrica contattato per mediare nel conflitto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Sudafrica è stato contattato per svolgere un ruolo di mediazione nel conflitto tra Russia e Ucraina. Lo ha annunciato il presidente Cyril Ramaphosa, il quale ha avuto ieri un colloquio telefonico con l'omologo russo Vladimir Putin nel corso del quale lo ha esortato a cercare una soluzione mediata al conflitto. "Il presidente Putin ha apprezzato il nostro approccio equilibrato. Riteniamo che questa posizione consenta a entrambe le parti di sottoporre il conflitto a mediazione e negoziazione. Sulla base delle nostre relazioni con la Federazione Russa e in quanto membro dei Brics, il Sudafrica è stato contattato per svolgere un ruolo di mediazione", ha affermato Ramaphosa in un messaggio pubblicato su Twitter. La posizione del Sudafrica sul conflitto è finita sotto i riflettori la scorsa settimana dopo che il Paese si è astenuto - insieme ad altri 34 Paesi, di cui 16 africani - dal votare a favore della risoluzione delle Nazioni Unite che condanna l'invasione russa dell'Ucraina. Nel motivare la decisione, Ramaphosa ha affermato che il suo Paese si è astenuto perché "la risoluzione non ha messo in primo piano la richiesta di un impegno significativo" e ha accusato il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite di non essere in grado di adempiere alle proprie responsabilità di mantenere la pace e la sicurezza. (segue) (Res)