Ucraina: Ramaphosa, Sudafrica contattato per mediare nel conflitto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nelle scorse settimane i media del Sudafrica hanno parlato di forti divergenze tra il presidente Ramaphosa e la sua ministra degli Esteri Naledi Pandor sull'invasione militare russa in Ucraina. Secondo quanto riferito da fonti della presidenza citate dal sito d'informazione "News 24", Pandor avrebbe infatti "scatenato le ire" di Ramaphosa dopo che il suo dipartimento ha rilasciato una dichiarazione in cui chiedeva il ritiro immediato della Russia dall'Ucraina. Stando alle stesse fonti, la sottocommissione per le Relazioni internazionali del Congresso nazionale africano (Anc) - il partito al potere nel Paese - ha approvato una risoluzione di condanna dell'iniziativa della ministra Pandor. Secondo il "Sunday Times", inoltre, il presidente Ramaphosa sarebbe "scontento" della dichiarazione ministeriale che, stando alle fonti, "contraddice" la posizione ufficiale di neutralità del governo Sudafrica nei confronti dell'invasione russa. “Il presidente non ha letto la dichiarazione prima che fosse pubblicata e non è d'accordo con essa. Ci sono persone all'interno di Dirco (Dipartimento per le relazioni internazionali e la cooperazione) che sono nemiche della Russia", ha affermato il "Sunday Times" citando una fonte anonima. (segue) (Res)