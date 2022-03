Ucraina: Ramaphosa, Sudafrica contattato per mediare nel conflitto (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il portavoce della ministra Pandor, Lunga Ngqengelele, ha riferito allo stesso settimanale di non essere a conoscenza del fatto che il presidente Ramaphosa fosse scontento della dichiarazione e che l'appello al ritiro delle truppe russe ha l'obiettivo di "dare una possibilità per lo svolgimento dei negoziati". Nella dichiarazione, pubblicata il giorno dopo l'invasione, il ministero degli Esteri del Sudafrica chiede alla Russia di ritirare le sue truppe dall'Ucraina, affermando che "la porta della diplomazia non dovrebbe mai essere chiusa". "In quanto nazione nata attraverso i negoziati, il Sudafrica apprezza sempre il potenziale dialogo per scongiurare una crisi e ridurre l'escalation del conflitto", si legge nella nota, secondo cui l'ambasciata sudafricana a Kiev "sta monitorando da vicino gli sviluppi e sta assistendo i cittadini sudafricani" presenti nel Paese. Finora i Paesi africani - molti dei quali intrattengono strette relazioni con la Russia - sono stati estremamente timidi nel condannare l'invasione russa dell'Ucraina e le uniche dichiarazioni in tal senso sono giunte soltanto da parte dei governi di Kenya, Ghana e Gabon. Al contrario, Paesi che da tempo sono saldamente nell'orbita russa come Repubblica Centrafricana e Sudan hanno apertamente appoggiato l'intervento russo. Inoltre, un Paese africano - l'Eritrea - ha votato contro la risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite che condanna l'invasione russa dell'Ucraina, mentre altri 17 si sono astenuti: si tratta di Algeria, Angola, Burundi, Repubblica Centrafricana, Repubblica del Congo, Guinea Equatoriale, Madagascar, Mali, Mozambico, Namibia, Senegal, Sudafrica, Sud Sudan, Sudan, Uganda, Tanzania e Zimbabwe. Altri Paesi considerati vicini alla sfera d'influenza russa - come Burkina Faso e Guinea - non hanno partecipato al voto. (Res)