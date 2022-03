Torino: la ministra della Giustizia Marta Cartabia in visita, dalla casa circondariale fino al Sermig

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra della Giustizia Marta Cartabia oggi sarà in visita a Torino. Tra gli appuntamenti previsti, la visita alla casa circondariale di Torino, dove negli ultimi anni sono scoppiate numerose denunce sulle condizioni dei carcerati, prevista per le 14:30. Successivamente la ministra andrà in Comune per un incontro con il sindaco Stefano Lo Russo. Infine, alle 18:15, Cartabia sarà ospite del Sermig, dove terrà un incontro con i giovani dell'Arsenale della pace sul tema 'Non c'è pace senza giustizia'. (Rpi)