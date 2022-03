Covid: Fto, governo tracci subito roadmap chiara su uscita da restrizioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Come ribadito dal ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, il governo deve prontamente fornire ai cittadini italiani e soprattutto agli operatori economici una roadmap chiara e precisa circa l'allentamento e poi l'uscita dalle misure restrittive emergenziali legate alla pandemia. Questo punto è ancor più importante di fronte all'ulteriore clima di incertezza generato dalla incommensurabile tragedia ucraina". Lo dice in una nota Franco Gattinoni, presidente della Federazione Turismo Organizzato di Confcommercio. "Assistiamo, è vero, a una leggera risalita dei contagi, ma la mutazione del virus e l'alto livello di vaccinazioni ci consentono di guardare con ragionevole sicurezza a uno scenario di superamento delle restrizioni. Ecco perché chiediamo all'esecutivo di prendere esempio dai maggiori Paesi nostri competitor e di accelerare il passo verso la normalizzazione - conclude il presidente di Fto - secondo un calendario che va stabilito nel più breve tempo possibile". (Com)