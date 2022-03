Ue: Commissione avvia indagine antitrust su accordo tra Google e Meta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea ha aperto un'indagine antitrust formale per valutare se un accordo tra Google e Meta (ex Facebook) per i servizi di pubblicità display online possa aver violato le regole di concorrenza dell'Unione europea. "Molti editori si affidano alla pubblicità display online per finanziare i contenuti online per i consumatori. Attraverso il cosiddetto accordo 'Jedi Blue' tra Google e Meta, una tecnologia concorrente all'Open Bidding di Google potrebbe essere stata presa di mira con l'obiettivo di indebolirla ed escluderla dal mercato per la visualizzazione di annunci sui siti Web e sulle app di editori", ha spiegato la vice presidente della Commissione europea, Margrethe Vestager. "Se confermato dalla nostra indagine, ciò limiterebbe e distorcerebbe la concorrenza nel mercato già concentrato della tecnologia pubblicitaria, a scapito delle tecnologie di pubblicazione degli annunci rivali, degli editori e, in definitiva, dei consumatori", ha aggiunto ancora Vestager. (segue) (Beb)