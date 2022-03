Ue: Commissione avvia indagine antitrust su accordo tra Google e Meta (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione ha ricordato che Google fornisce servizi di tecnologia pubblicitaria che fungono da intermediari tra inserzionisti ed editori mediante la vendita all'asta in tempo reale di spazi pubblicitari display online su siti Web o app mobili, anche attraverso il suo "programma Open Bidding". Mentre Meta fornisce servizi di pubblicità display online e, attraverso la sua "Meta Audience Network", partecipa alle aste per spazi pubblicitari di editori terzi utilizzando i servizi di tecnologia pubblicitaria di Google e concorrenti.L'indagine della Commissione riguarda un accordo del settembre 2018, che Google ha chiamato in codice "Jedi Blue", tra Google e Meta per la partecipazione dell'Audience Network di Meta al programma Open Bidding di Google. (segue) (Beb)