Ue: Commissione avvia indagine antitrust su accordo tra Google e Meta (3)

- La Commissione teme che l'accordo possa rientrare negli sforzi per escludere i servizi di tecnologia pubblicitaria in concorrenza con il programma Open Bidding di Google, e quindi limitare o distorcere la concorrenza nei mercati della pubblicità display online, a scapito degli editori e, in definitiva, dei consumatori. Se confermate, le pratiche oggetto di indagine possono violare le norme dell'Ue in materia di concorrenza sugli accordi anticoncorrenziali tra imprese e l'abuso di posizione dominante. La Commissione svolgerà ora la sua indagine approfondita in via prioritaria. L'apertura di un'indagine formale non pregiudica il suo esito. La Competition Market Authority (Cma) del Regno Unito ha avviato la propria indagine sull'accordo tra Google e Meta. Come di consueto, la Commissione è stata in contatto con la Cma e intende collaborare a questa indagine seguendo le norme e le procedure applicabili. (Beb)