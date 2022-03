Serbia-Germania: ministra degli Esteri Baerbock in visita a Belgrado (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra ha infine espresso preoccupazione per il rinnovamento dei vecchi conflitti nella regione. "Tweet e post che glorificano i criminali di guerra. Dibattiti feroci su questioni di status che minacciano di degenerare. Funzionari politici che cercano di minare l'integrità di un intero Paese perché serve ai loro interessi personali. Tutto questo danneggia non solo i Balcani occidentali, ma tutti noi in Europa ", ha sottolineato Baerbock. La pace e la stabilità nei Balcani occidentali sono state al centro del colloquio avvenuto ieri a Sarajevo fra Baerbock e l'omologa bosniaca, Bisera Turkovic. La ministra bosniaca ha chiesto il cessate il fuoco in Ucraina, osservando che la Bosnia Erzegovina "sa cosa portano l'aggressione e la guerra". "La capitale della Bosnia Erzegovina, ma anche tutte le città e i cittadini del Paese, sanno meglio di tutti cosa portano l'aggressione e la guerra. I nostri cuori sono dalla parte di coloro che lottano per la libertà, la democrazia e i valori europei. È così oggi, così è e così sarà domani", ha detto Turkovic aggiungendo di avere discusso con l'omologa tedesca della situazione nella regione balcanica. "La presenza tedesca è costruttiva e necessaria, e contribuisce alla stabilità e alla prosperità. La sicurezza e la minaccia politica in Bosnia Erzegovina, causata dalle attività secessioniste dell'Assemblea nazionale della Repubblica Srpska (entità serba) e dalle sue decisioni che minano le istituzioni statali e l'accordo di pace di Dayton, non sono state ancora eliminate", ha dichiarato la ministra degli Esteri di Sarajevo. (segue) (Seb)