India: premier Modi in visita nel Gujarat all’indomani del successo elettorale del Bjp

- Il primo ministro dell’India, Narendra Modi, è in visita nel Gujarat, il suo Stato, oggi e domani, una visita programmata che si è trasformata in una sfilata trionfale, all’indomani del successo elettorale del suo Partito del popolo indiano (Bjp). Per il premier è stato organizzato un “roadshow” su un percorso di nove chilometri dall’aeroporto di Ahmedabad alla sede del Bjp a Gandhinagar. L’agenda della visita comprende la partecipazione a un evento che riunirà migliaia di rappresentanti del sistema dei “panchayati”, i consigli di villaggio, e l’inaugurazione della Rashtriya Raksha University (Rru), istituita per formare personale qualificato per la polizia, la giustizia penale e l’amministrazione penitenziaria. (segue) (Inn)