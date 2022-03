India: premier Modi in visita nel Gujarat all’indomani del successo elettorale del Bjp (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri si è svolto lo scrutinio delle elezioni che si sono tenute in cinque Stati dal 10 febbraio al 7 marzo: Uttar Pradesh, Punjab, Uttarakhand, Manipur e Goa. Il Partito del popolo indiano ha vinto in quattro su cinque, mantenendo il governo: Uttar Pradesh, Manipur, Uttarakhand e Goa. Nel Punjab, invece, si è affermato il Partito dell’uomo comune (Aap), strappando lo Stato al Congresso nazionale indiano (Inc). Modi ha tenuto un discorso nel quartier generale del Bjp a Nuova Delhi, in cui ha affermato, tra l’altro, che “il verdetto del 2022 ha deciso l’esito del 2024”, riferendosi alle elezioni politiche in programma tra due anni. Intanto, il Bjp, che non ha la maggioranza al Consiglio degli Stati, la camera alta del parlamento, si è rafforzato anche in vista delle alleanze per l’elezione del presidente della Repubblica, il prossimo luglio. Inoltre, la vittoria infonde al partito dello zafferano fiducia in vista le elezioni statali in programma nel 2023 nel Tripura, nel Karnataka, nel Meghalaya e nel Nagaland. (Inn)