Spagna: ministro Esteri Albares, più armi a Ucraina nei prossimi giorni

- Il ministro degli Esteri spagnolo, José Manuel Albares, ha confermato che il governo di Madrid invierà "più armi" all'Ucraina "nei prossimi giorni", anche se ha chiesto discrezione sul tipo di armamenti e come entreranno nel Paese. Il capo delle diplomazia spagnola ha rilasciato un'intervista televisiva a "Tve", spiegando che se davvero si vuole difendere "l'indipendenza, la sovranità, l'integrità territoriale e, soprattutto, proteggere i civili indifesi in Ucraina, meno si parla di armi, di che tipo e da dove arrivano, meglio è". In merito alle sanzioni contro la Russia, Albares ha assicurato che l'Unione Europea prenderà "tutte le misure necessarie" per raggiungere il "crollo economico" della Russia del presidente, Vladimir Putin. "Ci sono ancora margini per poter disconnettere ulteriormente l'economia russa dall'economia europea e, quindi, anche dall'economia globale". In merito alle ripercussioni della guerra in Ucraina sul prezzo dell'energia, Albares ha invitato l'Ue a prendere decisioni "a breve termine" per evitare che la "guerra di Putin" si ripercuota sulle bollette elettriche delle famiglie e delle imprese che dipendono fortemente dal gas, ma anche a medio e lungo termine. "Non possiamo ritrovarci in una situazione come questa in nessun modo", ha aggiunto.(Spm)