Polonia: dall'inizio della guerra in Ucraina arrivati oltre 1,5 milioni di profughi

- Dall'inizio dell'invasione russa, il confine polacco-ucraino è stato attraversato da oltre un milione e mezzo di persone (1.520.000 persone, dati aggiornati al 10 marzo 2022). E' quanto comunica l'ambasciata della Polonia in Italia tramite una nota stampa. In relazione ai casi di diffusione di false informazioni nello spazio pubblico, si legge nella nota, "ribadiamo che la Polonia accetta qualsiasi persona in fuga dalla guerra in Ucraina, indipendentemente dalla sua origine e nazionalità". Nell'ambito dell'evacuazione dall'Ucraina - viene spiegato -, sono giunti in Polonia i cittadini di circa 180 Paesi, inclusi molti paesi non europei: Uzbekistan (6.759 persone), India (5.961 persone), Vietnam (2.848 persone), Nigeria (2.713 persone), Afghanistan (1.740 persone), Algeria (1.673 persone), Marocco (1.666 persone), Siria (1.275 persone), Camerun (660 persone). Tutte le persone in fuga dall'Ucraina a causa dell'aggressione russa possono entrare in Polonia. Nonostante le condizioni estremamente difficili al confine, i servizi e i volontari polacchi cercano di soddisfare le aspettative dei rifugiati anche per quanto riguarda i rituali di preghiera quotidiani e la somministrazione di pasti rispettosi delle regole alimentari religiose. Negli ultimi giorni - viene sottolineato - la Polonia ha ricevuto molti ringraziamenti ufficiali in riconoscimento delle attività dei servizi polacchi, tra cui da rappresentanti di Angola, Egitto, Iran, Israele, Kenya, Marocco, Sud Africa, Sierra Leone, Siria, Tanzania e Zambia. (segue) (Com)