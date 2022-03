Polonia: dall'inizio della guerra in Ucraina arrivati oltre 1,5 milioni di profughi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Polonia, evidenzia la nota della rappresentanza diplomatica, ha semplificato le procedure di attraversamento della frontiera per il trasporto di camion con aiuti umanitari per l'Ucraina. Le agevolazioni riguardano due valichi di frontiera: Korczów e Dorohusk. Lo sdoganamento semplificato viene effettuato sulla base di un modello da compilare e inviare. Il governo polacco ha inoltre adottato con procedura d'urgenza un disegno di legge sull'aiuto ai cittadini ucraini rifugiati in Polonia a causa dell'aggressione russa. Le nuove soluzioni prevedono, tra l'altro, l'apertura del mercato del lavoro polacco ai cittadini ucraini e l'entrata in vigore di norme che regolano il loro soggiorno legale in Polonia. I cittadini ucraini potranno, inoltre, richiedere un sussidio per il mantenimento una tantum. Il governo polacco assegnerà anche fondi aggiuntivi dal bilancio statale all'istruzione degli studenti ucraini. A ogni cittadino ucraino in fuga dalla guerra sarà garantito l'accesso al sistema sanitario pubblico, alle stesse condizioni dei cittadini polacchi. (Com)