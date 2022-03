Imprese: Bertazzo (Atlantia), nel 2021 crescita a doppia cifra per principali indicatori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Atlantia ha registrato una crescita a doppia cifra per i principali indicatori finanziari nel 2021, grazie alla sua nuova visione concentrata su Esg e innovazione. Lo ha detto l’amministratore delegato, Carlo Bertazzo, aprendo l’Investor Day di questa mattina dopo la pubblicazione dei risultati consolidati al 31 dicembre 2021. “Il consiglio di amministrazione ha proposto di tornare a pagare dividendi, in linea con la politica annunciata lo scorso giugno: il nostro è un gruppo infrastrutturale, focalizzato su sostenibilità, tutela ambientale e remunerazione degli azionisti”, ha detto, aggiungendo di vedere opportunità anche da una razionalizzazione della presenza del Gruppo in Brasile. (Rin)