Russia: Shoigu, intendiamo rafforzare i confini occidentali per ammassamento truppe Nato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"In questi anni ho potuto constatare la professionalità di Nova e ho avuto modo di incontrare di persona i tanti giornalisti, giovani e motivatissimi" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- Lo Stato maggiore della Difesa di Mosca sta sviluppando un piano per rafforzare i confini occidentali della Russia, in connessione con l'ammassamento di forze della Nato vicino al Paese. Lo ha affermato il ministro della Difesa russo, Sergej Shoigu, durante una riunione del Consiglio di sicurezza, rivolgendosi direttamente al presidente Vladimir Putin. Shoigu ha anche dichiarato che i Paesi occidentali stanno aumentando la loro presenza militare ai confini della Russia, anche se questi Stati, secondo lui, non sono assolutamente in pericolo. (Rum)