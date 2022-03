Ucraina: Coldiretti Lombardia, 9 milioni di quintali di mais in più con lo sblocco dei terreni vincolati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un obiettivo – spiega il presidente Prandini – che può essere più facilmente raggiunto grazie all'impegno del Ministro Patuanelli, al quale va un sincero ringraziamento, per aver accolto in Consiglio dei Ministri le nostre proposte per incentivare operazioni di ristrutturazione e rinegoziazione del debito bancario delle imprese agricole, adottare misure per sostenere la domanda interna, finanziare specifiche misure a favore delle filiere più esposte e appunto sostenere il potenziamento delle produzioni nazionali". Dal Ministero – precisa la Coldiretti – è stato anche annunciato un regime di aiuto straordinario sul modello dell'emergenza Covid e sostenuta l'esigenza, per quanto riguarda la Politica Agricola Comune (Pac), di rimuovere il vincolo al non incremento della superficie irrigabile, per aumentare la produttività del settore agroalimentare. "Ora è possibile recuperare alla coltivazione di cereali in Italia almeno un milione di ettari di terreno garantendo redditività alla coltivazione ma anche – precisa il presidente Prandini - contrastando seriamente l'invasione della fauna selvatica che sta costringendo in molte zone interne all'abbandono ed intervenendo inoltre seriamente sulle normative comunitarie che spingono a non coltivare i terreni, eliminando ad esempio l'obiettivo del 10 per cento di terreni incolti". "E poi investire – conclude Prandini – per aumentare produzione e le rese dei terreni con bacini di accumulo delle acque piovane per combattere la siccità nei terreni, con un piano di potenziamento produttivo e di stoccaggio per i principali cereali dal grano al mais e sostenere la ricerca pubblica con l'innovazione tecnologica e le NBT a supporto delle produzioni, della tutela della biodiversità e come strumento in risposta ai cambiamenti climatici". (Com)