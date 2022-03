Pa: Brunetta, far capire ai giovani che lavorare per lo Stato è una missione straordinaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Ministro per la Pubblica amministrazione

19 luglio 2021

- Un punto centrale è "convincere i nostri giovani, i nostri figli, che entrare nel mondo dei servitori dello Stato è una missione straordinaria, un mestiere straordinario". Lo ha detto il ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, intervenendo al convegno "Pnrr: semplificazione e sburocratizzazione della Pa. Un nuovo rapporto tra Stato, cittadino e imprese" in corso a Palermo, promosso da Innovazione per l'Italia. Brunetta ha sottolineato che è necessario "rendere bello e appetibile" lavorare per la Pa, "con percorsi di carriera, salari, ma soprattutto con la riconoscibilità sociale", dal momento "è forse una delle più belle missioni che forse un giovane possa avere".(Rin)