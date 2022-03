Imprese: Bertazzo (Atlantia), bene i “core business” ma importante diversificare asset

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo sfruttamento delle opportunità dei “core business” rimane tra le priorità di Atlantia, che continuerà ad avere un approccio selettivo per nuove sinergie o aree di business: per questo abbiamo continuato ad investire nei nostri asset principali. Lo ha detto l’amministratore delegato, Carlo Bertazzo, aprendo l’Investor Day di questa mattina dopo la pubblicazione dei risultati consolidati al 31 dicembre 2021. “Allo stesso tempo, riteniamo sia importante diversificare il nostro portafoglio di asset, per aumentare la resilienza del Gruppo e rafforzare la crescita nel breve termine: crediamo che le recenti acquisizioni siano perfettamente in linea con la nostra strategia”, ha detto. (Rin)