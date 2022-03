© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per far fronte all’aumento dei prezzi dell’energia “servono provvedimenti a livello comunitario ed a livello nazionale dovremmo immaginare altri interventi come la riduzione della tassazione sulle diverse fonti energetiche”. Lo ha chiarito il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, in un'intervista al Messaggero.(Rin)