Energia: Fico, Camera aderisce a “M’illumino di meno” e spegne le luci un'ora prima

- La Camera dei deputati fa la sua parte anche sul fronte della riduzione dei consumi energetici: in tutti gli edifici della Camera da oggi verrà anticipato di un’ora lo spegnimento degli impianti termici e della climatizzazione degli ambienti. Lo afferma il presidente della Camera Roberto Fico che annuncia che Montecitorio aderisce a “M’illumino di meno”. "È un piccolo gesto che la nostra istituzione compie ma che va in continuità con quanto è stato fatto in questi anni per avere una Camera green, capace di ridurre il proprio impatto ambientale. I consumi elettrici dal 2017 a oggi sono stati tagliati di oltre il 13 per cento, questo grazie all’introduzione dei led e all’aumento dei meccanismi di illuminazione automatica. Con questo spirito oggi aderiamo alla campagna “M’illumino di meno”, promossa da Caterpillar di Radio2. Stasera dalle 19 alle 22 resteranno spente le facciate di Piazza Montecitorio e di Piazza del Parlamento", aggiunge Fico. "Il Parlamento interviene sul fronte ambientale ed energetico con le proprie politiche, dunque con le leggi. Ma è importante allo stesso modo dedicare attenzione ai comportamenti che i soggetti pubblici e privati pongono in essere nel quotidiano, ancor di più durante una crisi energetica come quella in cui ci troviamo adesso. La Camera è impegnata sul tema a 360 gradi e continuerà ad esserlo", dichiara infine in presidente della Camera. (Rin)