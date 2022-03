Energia: il Mims aderisce all’iniziativa M’illumino di Meno e spegne le luci delle facciate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche quest’anno il ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (Mims) aderisce a ‘M’illumino di meno’, la Giornata del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili, giunta alla diciottesima edizione. L’iniziativa è promossa da Rai Radio2, dalla direzione ‘Rai per il sociale’ ed è stata lanciata la prima volta dal programma radiofonico Caterpillar nel 2005. Oggi, dalle ore 19 alle 20, verranno simbolicamente “spente” le facciate delle principali sedi del Mims, a partire dallo storico edificio di piazzale Porta Pia a Roma, in segno di partecipazione alla Giornata che ha lo scopo di sensibilizzare i cittadini sul tema dello sviluppo sostenibile. Stasera alle ore 18 il ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Enrico Giovannini, parteciperà al programma Caterpillar per illustrare progetti e investimenti del dicastero finalizzati alla transizione ecologica e alla mobilità sostenibile. L’edizione di quest’anno è particolarmente importante per il Mims perché – come sottolinea il claim della campagna ‘Pedalare, Rinverdire, Migliorare!’ - mette al centro il ruolo della bicicletta quale vettore del cambiamento green. La mobilità sostenibile, tema cardine del nuovo corso del Ministero, e la bicicletta che ne è un simbolo, ha effetti immediati sulla riduzione dell’inquinamento e impatta positivamente sulla riduzione del consumo di carburante. Tema, quest’ultimo, mai come oggi di strettissima attualità. Nell’ambito delle azioni di propria competenza, il Mims ha già destinato oltre 600 milioni di euro per favorire lo sviluppo della mobilità ciclistica sia urbana che extraurbana, attraverso le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, del Piano Nazionale Complementare e delle risorse nazionali. Nel corso dell’ultimo anno è stata inoltre varata, e finanziata attraverso un Decreto Mims, una collaborazione tra Rfi e Comuni per la progettazione e realizzazione di ciclostazioni e piste ciclabili per collegare le stazioni ferroviarie con i poli universitari nelle città di Bari, Milano, Napoli, Padova, Palermo, Pisa, Roma. (Rin)