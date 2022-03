Germania: siriano accusato di appartenenza allo Stato islamico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Procura di Francoforte sul Meno ha accusato un siriano di appartenenza allo Stato islamico, crimini di guerra e violazione della legge sul controllo delle armi da guerra in vigore in Germania. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, l'uomo è in carcere in questo Paese dall'agosto del 2021. Nel dicembre del 2013, come combattente del gruppo ribelle Esercito siriano libero (Fsa) dispiegato nei dintorni di Homs, l'accusato avrebbe partecipato alla profanazione del cadavere di un militare governativo. Dal febbraio del 2014, il siriano avrebbe aderito allo Stato islamico, venendo addestrato all'uso delle armi. Per conto dell'organizzazione terroristica, l'uomo avrebbe svolto compiti di sicurezza, avrebbe preso parte alle ostilità in Siria e avrebbe commerciato petrolio. Infine, l'accusato sarebbe stato in possesso di un fucile d'assalto Kalashnikov Ak-47 e di una pistola. (Geb)