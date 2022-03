Ucraina: Ue, rafforzeremo legami con Kiev

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'attesa di conoscere il verdetto della Commissione europea sulla richiesta di adesione dell'Ucraina, i Paesi membri Ue rafforzeranno i loro "legami" con Kiev per aiutarla a "progredire sulla sua traiettoria europea". È quanto si legge nella dichiarazione diffusa questa notte al termine della cena tra capi di Stato e di governo tenutasi a Versailes nel quadro del vertice informale. "Il Consiglio europeo ha riconosciuto le aspirazioni europee e la scelta europea dell'Ucraina, come indicato nell'accordo di associazione. Il 28 febbraio 2022 il presidente dell'Ucraina, esercitando il diritto del suo Paese di scegliere il proprio destino, ha presentato la domanda di adesione dell'Ucraina all'Unione europea. Il Consiglio ha agito con rapidità e invitato la Commissione a presentare il suo parere su tale candidatura conformemente alle pertinenti disposizioni dei trattati. Nell'attesa di detto parere, rafforzeremo ulteriormente e senza indugio i nostri legami e approfondiremo il nostro partenariato per sostenere l'Ucraina nel perseguimento del suo percorso europeo. L'Ucraina appartiene alla nostra famiglia europea", si legge nella dichiarazione. Il Consiglio ha invitato inoltre la Commissione a presentare i suoi pareri sulle candidature della Repubblica di Moldova e della Georgia. (Frp)