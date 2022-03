Ucraina: Energoatom abbandona totalmente acquisti combustibile nucleare da Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda statale ucraina del settore nucleare Energoatom ha dichiarato di rifiutarsi totalmente di acquistare combustibile nucleare prodotto in Russia. Energoatom lo ha annunciato questa mattina sul proprio canale Telegram. Alcuni mesi fa l'azienda aveva affermato che avrebbe negoziato con il produttore statunitense di combustibili nucleari Westinghouse, per aumentare la produzione degli stessi per le centrali nucleari ucraine, se fosse risultato necessario. (Kiu)