Giordania-Israele: re Abdullah II riceve ministro Esteri Lapid, focus su crisi palestinese

- Il re della Giordania Abdullah II ha ricevuto il ministro degli Esteri israeliano Yair Lapid per discutere della questione palestinese. Lo rende noto l’emittente giordana “Al Mamlaka”. Durante l’incontro, il sovrano hashemita ha sottolineato la necessità di intensificare gli sforzi per raggiungere una pace “giusta e globale” sulla base della soluzione dei due Stati, “essenziale per rafforzare la cooperazione regionale”. All’incontro ha partecipato anche il vice primo ministro e ministro degli Affari esteri, Ayman Safadi. (Res)