Imprese: Spagna, Hochtief (Acs) si dà fino all'11 aprile per chiudere l'Opa su Cimic

- Il presidente ed amministratore delegato (Ad) di Cimic, Juan Santamaria, candidato principale alla carica di direttore esecutivo di Acs, incontrerà gli azionisti del gruppo australiano di infrastrutture il 6 aprile. Come riferisce il quotidiano "Cinco Dias", quel giorno sarà discussa l'offerta pubblica di acquisto da parte della tedesca Hochtief per acquisire il 21 per cento che ancora non controlla di Cimic. Il presidente di Acs, Florentino Perez, ha giustificato questa operazione dicendo che porterà a un risparmio nelle spese generali e a una politica più coordinata tra tutte le società, oltre a passare da tre società quotate con partecipazioni diverse tra loro a due sole società quotate. L'offerta di 22 dollari australiani è entrata in vigore ieri e Hochtief prevede di terminare il periodo di accettazione l'11 aprile. Hochtief prevede di investire un massimo di 1,466 miliardi di dollari australiani (circa 981 milioni di euro) e non ha subordinato la sua offerta pubblica di acquisto a nessun livello di accettazione.Una volta chiusa l'offerta pubblica di acquisto, la società tedesca prevede di rimpastare il consiglio di amministrazione di Cimic, il che aprirebbe la strada all'eventuale partenza di Santamaría verso Acs. (Spm)