Infrastrutture: Spagna, a Ferrovial e Copasa lavori tangenziale Ourense per 29,3 milioni di euro

- Una joint venture formata da Ferrovial e Copasa realizzerà i lavori del primo tratto della tangenziale nord di Ourense, nella regione spagnola della Galizia, per 29,3 milioni di euro. Secondo quanto riferito dal quotidiano "La Voz de Galicia", l'offerta presentata da entrambe le aziende è stata la migliore valutata tra le 17 in competizione. Il progetto consiste nella costruzione di una nuova strada di 1,7 chilometri che inizierà a Eirasvedras e finirà a Tarascón per collegarsi con la strada N-120. Ci saranno due carreggiate separate in ogni direzione che serviranno come primo tratto per la futura superstrada A-56 (Ourense-Lugo) e libereranno la N-120 dal traffico. Il progetto comprende, inoltre, la costruzione due viadotti, un nuovo ponte e due sottopassaggi. (Spm)