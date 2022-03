Regno Unito: cancelliere Scacchiere chiede di rivedere piano per contrastare inflazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il cancelliere dello Scacchiere britannico, Rishi Sunak, ha chiesto ai funzionari del Tesoro di elaborare delle opzioni per attutire gli effetti della crisi del costo della vita per i consumatori. Come riferisce il quotidiano "The Guardian", le pressioni provengono sia dall'interno del Partito conservatore che da molti analisti della City di Londra, che prevedono che l'inflazione potrebbe raggiungere il 10 per cento entro pochi mesi. Sunak rifiuterà tuttavia la richiesta di ridurre le bollette energetiche. Fonti del Tesoro inoltre, sottolineano che il governo non può proteggere i cittadini da quella che è una crisi globale e sottolineano il fatto che le finanze pubbliche sono più deboli che all'inizio della pandemia.(Rel)