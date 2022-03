Giordania-Usa: ministro pianificazione riceve vice direttrice Usaid, focus su aiuti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Pianificazione della Giordania, Nasser al Shraideh, ha ricevuto la vice direttrice dell’Agenzia degli Stati Uniti per lo sviluppo internazionale (Usaid) Isobel Coleman per discutere del programma di aiuti degli Stati Uniti alla Giordania per il prossimo periodo. Lo riferisce l’emittente giordana “Al Mamlaka”. In questa occasione, il ministro he espresso la volontà di favorire una maggiore cooperazione tra i due Paesi, soprattutto alla luce della conclusione di un nuovo "memorandum d'intesa" per gli aiuti statunitensi al Regno hashemita. (Res)