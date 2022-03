Regno Unito: Johnson, coinvolgeremo cittadini britannici in accoglienza profughi ucraini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro britannico Boris Johnson ha annunciato che presto i cittadini britannici potranno accogliere i profughi ucraini nelle loro case. Parlando all'emittente radiotelevisiva "Sky News", Johnson ha affermato che il Regno Unito sarà "generoso" con coloro che fuggono dall'Ucraina, e che annuncerà l'aggiornamento dei requisiti di visto la prossima settimana. "La gente vuole che siamo generosi ma anche attenti" ha affermato Johnson difendendo la scelta del Paese di non eliminare l'iter per la richiesta del visto per entrare nel Regno Unito. Il governo finora ha accolto, secondo i dati, solo circa 1.000 profughi e a differenza di altri paesi dell'Ue che permettono agli ucraini di risiedere per tre anni senza visto, il Regno Unito ha mantenuto i controlli sull'ingresso nel proprio territorio. Johnson ha anche sottolineato che "storicamente e per natura" il Regno Unito è "un popolo molto generoso, aperto e accogliente". Johnson ha anche ribadito che il controllo dei dati biometrici per chi fugge dall'Ucraina sarebbe la "cosa migliore per i profughi perché vogliono un programma sicuro, accogliente e che funzioni". (Rel)