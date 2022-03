India-Cina: oggi il 15mo ciclo di colloqui militari sui confini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È in programma oggi il 15mo ciclo di colloqui militari sui confini tra India e Cina. Lo riferisce la stampa indiana. L’incontro è stato confermato nei giorni scorsi dal portavoce del ministero degli Esteri cinese, Zhao Lijian, che ha auspicato “una soluzione accettabile” per entrambe le parti e insistito sulla necessità di cooperazione per “ridurre le divergenze” e riportare le relazioni bilaterali sulla “giusta rotta”. Il 14mo ciclo si è svolto il 12 gennaio e si è concluso col proposito di “lavorare per la risoluzione delle questioni rimanenti al più presto”, come ha riferito un comunicato congiunto. È stato sottolineato che “ciò aiuterebbe a ripristinare la pace e la tranquillità lungo la Linea di controllo effettivo (Lac)” e “consentirebbe progressi nelle relazioni bilaterali”. Le parti, si legge nella nota, hanno concordato anche di “consolidare i risultati precedenti e compiere sforzi efficaci per mantenere la sicurezza e la stabilità sul terreno nel settore occidentale, anche durante l’inverno”. È stato convenuto, inoltre, di rimanere in stretto contatto e di proseguire il dialogo attraverso i canali militari e diplomatici per elaborare “una risoluzione reciprocamente accettabile”. (segue) (Inn)