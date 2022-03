Yemen: portavoce coalizione saudita denuncia abusi su donne Usa sequestrate da ribelli Houthi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le due giovani donne di nazionalità statunitense liberate dalle forze di sicurezza saudite in un’operazione condotta nella capitale dello Yemen, Sana’a, avrebbero subito violenze e abusi da parte dei ribelli sciiti Houthi. A riferirlo è il generale Turki al Maliki, portavoce della coalizione militare guidata dall’Arabia Saudita impegnata nella guerra in Yemen. Secondo Al Maliki le due giovani di 19 e 20 anni si erano recate a Sana’a per visitare la loro famiglia e hanno assistito alla confisca dei loro passaporti e subito abusi. In una nota, il portavoce della coalizione militare saudita ha affermato che le due giovani sono state recuperate in un’operazione condotta da forze saudite e statunitensi e trasferite ad Aden, città sede provvisoria del governo riconosciuto yemenita appoggiato da Riad, tramite aerei dell’aeronautica reale saudita. Le due giovani sarebbero ora tornate negli Stati Uniti in base a quanto riferisce l’emittente panaraba “Al Arabiya”. (segue) (Res)