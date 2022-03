Yemen: portavoce coalizione saudita denuncia abusi su donne Usa sequestrate da ribelli Houthi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel comunicato stampa Al Maliki ha sottolineato che “il coordinamento di questa operazione congiunta tra il governo saudita e gli Stati Uniti d'America per evacuare cittadini statunitensi dallo Yemen incarna la forza delle relazioni bilaterali, in quanto è una continuazione della cooperazione militare e del coordinamento congiunto della sicurezza per servire comuni interessi e raggiungere la sicurezza nazionale per i due Paesi”. Il portavoce della coalizione saudita ha inoltre dichiarato che l’operazione “rientra nel quadro della cooperazione in materia di sicurezza e intelligence per combattere le organizzazioni terroristiche nello Yemen come Al Qaeda nella penisola arabica, lo Stato islamico e la milizia Houthi, che è stata designata a gruppo terroristico ai sensi della risoluzione 2624 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite”. (segue) (Res)